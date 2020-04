Virus, confinament, pandèmia, coronavirus, aturada, mascareta, guants, morts, malalts, emergència sanitària, UCI, respiradors, estat d'alarma, diagnòstic ràpid, ERTO, quarantena, atur, autònoms, residències d'avis, farmàcies, hospitals, sanitaris, skype, balcons, crisi, contagi, infectats, altes, suspensions, festival on-line, Wuhan, Conca d'Òdena. En menys d'un mes el món ha començat a girar a l'entorn de paraules com aquestes que han colonitzat les nostres converses de clausura i ens han fet canviar la manera de saludar-nos i dir-nos adeu: hem abandonar la rutinària 'com va?' per passar a l'esperançada 'esteu bé?' i acomiadar-nos amb un desig que és unànime: 'cuideu-vos'.