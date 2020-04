l'enemic holandès

No costa gaire posar-se a la pell dels governants holandesos. Oi que a Catalunya dona rèdits electorals defensar la tesi que l'Espanya gandula i malgastadora ens xucla els impostos? Doncs a Holanda dona vots predicar que el sud europeu gandul i malgastador s'ha d'espavilar tot sol ara que van mal dades. Si es fa aquí, per què ens hauria d'estranyar que ho facin allà?



Torra renya - Quim Torra renya els que passen de tot i se'n van de vacances a l'Empordà o a la Cerdanya. Està bé que els acusi d'insolidaris en un tuit. I encara està millor que destini més mossos a impedir-ho, que per a això no necessita permís de Madrid.



Perdut – Començo a tenir dificultats per seguir, i això que m'hi fixo: tres tipus diferent de proves, escenaris amb corbes d'intensitat variable, Donad Trump com a prescriptor de medicaments, epidemiòlegs de capçalera per a cada color polític (amb el seu permís o sense)... Això darrer és per sucar-hi pa: a l'olla podrida dels xats, els hiperventilats d'un costat i l'altre insulten sense pietat els experts que discrepen del que prediquen els propis. Ho sento, però no crec que d'aquesta crisi en sortim amb un canvi en les mentalitats. Som fets i deixats estar.



Comunicar – Per arribar a la gent s'ha de triar una idea senzilla i repetir-la un cop i un altre, si pot ser amb les mateixes paraules. Són més efectius cinc minuts d'això que parlar mitja hora seguida i que al final ningú no sàpiga què és, exactament, el que estàs anunciant. Quim Torra utilitza la primera fórmula; Pedro Sánchez i els seus ministres, la segona. El primer té ànima d'activista, els segons estan abduïts per l'esperit antic i maligne de l'alt funcionariat.



Salconduits – Comença a circular la proposta de donar salconduits, passis de lliure circulació, als qui tinguin anticossos de la malaltia, senyal que ja l'han passada i estan immunitzats. Seria molt injust per als qui no s'han infectat perquè han seguit les instruccions i les recomanacions amb disciplina espartana. Ja n'hi ha que especulen amb infectar-se expressament per ser lliures abans que els altres: quina animalada. Evitem-los la temptació.



Disset més un – Creixen les queixes per la descoordinació entre ministeri de Sanitat i conselleries autonòmiques. Per exemple, la Generalitat compra un tipus de test diagnòstic diferent del de l'Estat. L'embolic palesa una manca de comprensió sobre el paper de cadascú en el sistema autonòmic. En conseqüència, Sánchez i Illa no gosen prendre el control total però els governs territorials els omplen de demandes com si ho haguessin fet i finalment cadascú va a la seva: els disset i un més.



Jutges – Decidir l'assignació de recursos escassos és el gran maldecap de qualsevol governant, però el de Catalunya té una ajuda: el Tribunal Superior de Justícia ha decidit que s'ha de fer la prova del coronavirus a tots els mossos d'esquadra. Podria haver sigut a qualsevol altre grup de funcionaris que hagués presentat una demanda semblant. Si la Generalitat va escassa de material, doncs haurà de deixar de fer proves a altres sectors, com malalts, treballadors sanitaris, residències d'avis... ¡Que ho demanin al jutjat, com van fer els sindicats de la policia!



Repunt – Calma: el «repunt» espanyol de contagis i morts és un miratge estadístic perquè acumula dades endarrerides del cap de setmana.