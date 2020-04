És massa tard per a altres països? No. En aplicar el martell, obtens una nova oportunitat, una nova oportunitat de fer-ho bé. Però, què passa si totes aquestes mesures no són suficients? Anomeno el període de mesos entre el martell i una vacuna el ball perquè no és un període durant el qual les mesures siguin sempre igual de dures. Algunes regions veuran brots novament, d'altres no per llargs períodes de temps. Depenent de com evolucionin els casos, haurem de reforçar les mesures de distanciament social o podrem anul·lar-les. Aquest és el ball de R: un ball de mesures entre tornar a encarrilar les nostres vides i propagar la malaltia, economia versus atenció mèdica.



Com funciona aquest ball? Tot gira al voltant de la R. Si recordes, és la velocitat de transmissió. Inicialment, en un país estàndard i sense preparació, se situa entre 2 i 3: durant les poques setmanes que algú està infectat, infecta entre 2 i 3 persones de mitjana. Si R està per damunt de 1, les infeccions creixen exponencialment fins a esdevenir una epidèmia. Si està per sota d'1, desapareixen. Durant la fase de martell, l'objectiu és aconseguir que R estigui el més a prop possible de zero, el més ràpid possible, per controlar l'epidèmia. A Wuhan, es calcula que R era inicialment 3,9, i després del bloqueig i la quarantena centralitzada es va reduir a 0,32.