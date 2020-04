Segons el diccionari la definició d'indecència és: manca d'honestedat, honradesa o decència. També ho defineix com a qualitat d'indecent. I la paraula indecent segons el diccionari de sinònims té moltes accepcions com immoral, descarat, indigne, poca-vergonya, repugnant, obscè...

Així doncs, que cadascú utilitzi la paraula que li sembli més adequada per definir l'actitud dels protagonistes de la notícia publicada el 31 de març passat. Segons el diari La Opinión de Málaga la mesa del Parlament d'Andalusia ha rebutjat reduir el sou dels seus diputats un 30% mentre duri l'estat d'alarma tal com proposava Adelante Andalucía. Han votat en contra de la proposta el PSOE, PP, Cs i Vox. Com a mostra de «bona voluntat» sí que han aprovat «estudiar» el no abonar les dietes dels desplaçaments ja que l'activitat de la Cambra està paralitzada com a conseqüència de l'epidèmia del coronavirus. També estudiaran donar els diners de les dietes dels desplaçaments que no fan a la lluita contra la Covid-19. Així, doncs, les seves 109 «se-nyories» continuaran cobrant la totalitat del seu sou malgrat que es desconegui quina és la seva dedicació laboral mentre dura el confinament. Segons l'agència Efe, Andalusia supera els 30.000 ERTO (Expedient de Regulació d'Ocupació Temporal) amb més de 350.000 treballadors afectats. Visca la solidaritat política. Per cert, i els 16 parlaments autonòmics restants què pensen fer per solidaritzar-se amb els centenars de milers de treballadors compatriotes seus? Doncs, fins al dia d'avui, com diria aquell, «ni hi són ni se'ls espera».

La CUP ha enviat una petició a la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, sol·licitant que la Cambra no pagui aquest mes l'import de les dietes als seus diputats i que aquests diners es destinin a la sanitat pública per combatre el coronavirus. La resposta ha estat que la mesa del Congrés estudiarà la proposta. Com pot comprovar-se, tothom està molt encaparrat a «estudiar» les propostes de rebaixes salarials per un treball no efectuat.

El diari d'economia El Economista informa que el Congrés i el Senat segueixen pagant un milió d'euros al mes en concepte de dietes. Tot i el confinament s'abonen uns desplaçaments i allotjaments a Madrid que no es realitzen. Concretament, 1.120.500 euros; 628.000 euros al Congrés i 492.500 euros al Senat.

I mentre els uns i els altres s'entretenen a estudiar què faran amb el salari i les dietes dels polítics que no treballen, el nombre de treballadors afectats va augmentant dia rere dia. En el conjunt d'Espanya unes 250.000 empreses han presentat un ERTO, i això afecta més d'un milió de treballadors.

Mentre per aquí tot segueix igual, a Uruguai el seu president ha anunciat que tant ell com els ministres del seu gabinet i els legisladors del país es rebaixaran el 20% el seu salari com una de les mesures per fer front a l'actual epidèmia mundial.

Bé, com que aquesta maleïda pandèmia comporta que les notícies van variant constantment a una velocitat inusitada, podria ser que en publicar-se aquestes línies els governants hagin reflexionat i s'hagin solidaritzat amb els treballadors afectats. Fins al dia d'avui, 2 d'abril, malauradament no és així.

Si bé els valors com l'ètica i la solidaritat sempre són imprescindibles, en situacions crítiques com l'actual han de ser d'obligat compliment.