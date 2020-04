Segons confinats

Els pobles de la Cerdanya són aquests dies un entorn fantasmal, sense gent. Sobretot a les tardes quan moltes botigues tanquen. Qui surt a comprar, ho fa amb una bossa ben visible. Veu passar patrulles de Mossos i Agents Rurals que aturen sospitosos de no ser local. També hi ha mossos de paisà. Algunes denúncies semblen exagerades: per passejar el gos més enllà del propi veïnat o per prendre un tallat a l'exterior del forn on treballa. Tot plegat crea una sensació d'estat policial. Mentrestant, davant del bloc del costat, un Porsche Cayenne aparcat al carrer evidencia el segon resident fent de segon confinat. La desconfiança i l'animadversió es va instal·lant a la vall.