L'alta capacitat de contagi dels infectats sense símptomes

Ala fase de dansa només es necessita que el factor R (a quants transmet la malaltia un infectat) romangui per sota d'1. I es pot fer molt amb només algunes mesures simples.



Els dies després de contraure el virus, les persones tenen un potencial de contagi. De mitjana, l'infectat pot contagiar 2,5 persones. Es creu que alguns contagis tenen lloc durant la fase «sense símptomes». Després d'això, a mesura que els símptomes creixen, generalment les persones van al metge, reben un diagnòstic i la seva capacitat de contagi disminueix. Per exemple, inicialment tens el virus però no tens símptomes, de manera que et comportes de manera normal. Quan parles amb la gent, transmets el virus. Quan et toques el nas i després el pom de la porta, les persones següents que obrin la porta i es toquin el nas s'infecten.



Com més creix el virus dins teu, més infecciós ets. Després, una vegada que es comença a tenir símptomes, i progressivament, es deixa d'anar a la feina, un es queda al llit, s'utilitza una màscara i es va al metge. Com més clars són els símptomes, més distància social s'estableix, fet que redueix la propagació del coronavirus.



Una vegada que s'està hospitalitzat, encara que és molt contagiós, un infectat no tendeix tant a propagar el virus precisament pel fet d'estar aïllat.