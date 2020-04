Als que escriviu cada dia en ordinador potser us passa que hi ha una paraula que sempre la teclegeu malament. A mi em passa amb «episodi». Sempre poso «epidosi». Darrerament, també em passa amb un altre mot. En lloc de «coronavirus» em surt «corinavirus» i, per una inevitable associació d'idees, em venen al cap les malifetes del rei emèrit i l'interrogant de si quedaran immunes. Tot seguit, penso en totes les persones que dediquen el seu esforç durant les hores que no dormen al seu interès i benestar exclusius. Aquelles que es pensen que són més llestes que la resta quan en realitat el que són és menys persones que la resta. Aquest escrit va adreçat a tots els insolidaris.