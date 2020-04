De no tenir-ne, a repartir-ne. El ball de mascaretes proposat pel Govern de la Generalitat no deixa de ser simptomàtic del desconcert que acaben provocant als ciutadans i als profesionals de la salut, com als farmacèutics, decisions que es fan públiques en calent i que no es poden complir. Si dijous el president Torra anunciava que a partir de dimarts les farmàcies catalanes tindrian disponibles 14 milions de màscares que es repartirien als ciutadans, divendres havia de rectificar. Els professionals van posar el crit al cel i van alertar de la impossibilitat d'aquesta mesura després de quatre dies festius i sense que ningú els ho hagués comunicat abans. Al final, i després d'una reunió amb el Col·legi de Farmacèutics, en seran 1,5 milions i començaran a arribar el 20 d'abril. Qui també en repartirà, ja demà, serà l'Estat, al transport públic. Com? Quan? Obligatòries? Recomanables? L'Estat i la Generalitat han fet ballar tothom amb el tema de les mascaretes i els primers damnificats han estat els farmacèutics: són la primera línia de contenció de ciutadans desconcertats.