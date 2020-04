Polítiques barates d'anticipació per evitar que hi hagi rebrots

podem veure l'impacte massiu de polítiques com les de Singapur o Corea del Sud en la reducció del paràmetre R, la velocitat mitjana d'expansió de la malaltia, és a dir, a quantes persones pot encomanar un infectat.



Si les persones se sotmeten a proves massives, poden identificar-se fins i tot abans de tenir símptomes. En quarantena, no poden contagiar ningú. Si les persones estan capacitades per identificar els símptomes abans, redueixen la quantitat de dies en blau i, per tant, la seva capacitat de contagi. Si les persones s'aïllen tan aviat com tenen símptomes, els contagis de la fase taronja desapareixen. Si les persones reben educació sobre la distància personal, l'ús de mascaretes, la higiene de mans i la desinfecció d'espais, transmeten menys virus durant tot el període.



Si amb totes aquestes mesures encara estem molt per sobre de R = 1, ens cal reduir el nombre mitjà de persones amb les quals entrem en contacte.



Hi ha algunes maneres molt barates de fer-ho, com prohibir esdeveniments amb més d'un cert nombre de persones (per exemple, 50 o 500) o demanar a les persones que treballin des de casa quan així ho puguin fer. Altres mesures són molt, molt més cares, com tancar escoles i universitats, demanar-los a tots que es quedin a casa o tancar tots els bars i restaurants.