El món acumula 110.000 morts per la Covid-19, 17.000 a Espanya, 3.500 a Catalunya. El SARS-CoV-2 és una dalla globalitzada. I, tot i els recursos dedicats a trobar remeis a l'amenaça, ningú no té avui una solució idònia. Ni tampoc una resposta adequada al repte a la salut pública i a l'economia. Un sol mort ja demostra impotència. Una empresa tancada, també. Per això desconcerten els dirigents amb responsabilitat de Govern, capaços d'incidir en el decurs de la pandèmia per a la seva castigada ciutadania, que rebusquen misèries en l'adversari polític. La malaltia iguala en esforços, però també en ineficàcia i en cinisme. I en estupidesa.