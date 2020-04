Hòsties a la cabina

Quan un avió s'enlaira, es fa un silenci sepulcral i els passatgers s'encomanen a tot allò que imaginen que passa rere la porta de la cabina. Viatgem ara, però, en una nau de parets de vidre que despullen un panorama aterridor: un pilot inexpert i autoritari que va tocant tecles tot esperant encertar-la mentre discuteix amb un copilot a qui ha deixat sense competències i que li crida que pari motors. Una lluita de galls que despista el passatge, que no sap quan s'ha de posar el cinturó i quan es pot aixecar per anar al lavabo, mentre per megafonia l'auxiliar Iceta diu que tranquils, que encara que l'avió cau en picat, tot és un muntatge dels indepes i canta el «Tot anirà bé.