Ens fem por

Estem practicant un confinament duríssim, policial, únic al món occidental. No se'ns permet ni posar els peus al carrer perquè ciutadans i governs estem convençuts que, si es deixa el més mínim marge a la picaresca, aquí no es confina ni Déu. Per això estem perjudicant-nos la salut de tal manera que, quan ens deixin sortir, els avis ja no podran caminar mai més i els joves hauran d'anar directament a fisioteràpia. És per això: perquè no som alemanys, danesos o suecs. Si ho fóssim, podríem sortir, com fan ells. O sigui, que no perdem de vista que aquest paisatge apocalíptic que ens hem creat és un decorat per fer-nos por a nosaltres mateixos i tenir-nos quiets. El virus és terrible, però el carrer no mossega.