Espanya, en el descens de la corba de nous casos diaris

Els matemàtics Juan Luis Fernández, catedràtic de la Universitat d'Oviedo i director del Grup de Problemes Inversos, Optimització i Aprenentatge Automàtic, i la professora Zulima Fernández-Muñiz, de la mateixa institució acadèmica asturiana, modelitzen des del principi de la pandèmia l'evolució de la malaltia a Espanya, les diferents comunitats autònomes i diversos països del món. Les seves prediccions han estat encertades (van pronosticar quan es produiria el pic nacional de nous casos i en diversos escenaris). A més, amb un sistema similar al que s'utilitza en borsa per predir el valor futur de les accions, estableixen la xifra més probable de nous casos, ocupació de serveis sanitaris i defuncions que es produirà l'endemà. El seu model ha estat consultat pels serveis de salut d'Astúries, Cantàbria i Castella i Lleó, a més de les autoritats sanitàries de diversos països, com els Estats Units, el Pakistan o Veneçuela. Per al conjunt d'Espanya, constaten la tendència descendent en la corba, amb la qual cosa d'aquí a dues setmanes el nombre de nous contagis diaris podria situar-se a l'entorn dels 250 casos, una xifra similar a la que existia en el primer terç del mes de març. No obstant això, l'augment del nombre de tests realitzats podria incrementar els casos declarats, encara que no es tractaria de nous contagis, sinó del diagnòstic dels que fins ara romanien no comptabilitzats en tractar-se de pacients lleus als seus domicilis. Els matemàtics adverteixen de la poca homogeneïtat i fiabilitat de les dades en alguns aspectes: «Aquest fet pot distorsionar els pronòstics, que han de basar-se en dades clares per així ajudar a predir l'impacte sanitari».