Salvem Catalunya

Oriol Gès

La molt honorable expresidenta del Parlament Núria de Gispert va publicar a Twitter que si Catalunya fos un Estat independent haurien mort molts menys catalans a causa de la Covid-19, podríem tancar fronteres i gestionar els nostres propis recursos.

És condició sine qua non, pel centralisme de la Villa y corte, que ningú no estigui en una millor posició que Madrid. Si allà hi ha el focus principal de la Covid-19 de tot l'Estat, no es podien pas permetre que els altres en restessin indemnes, varen haver d'engegar el ventilador per escampar tal virus. Dimecres passat, les notícies d'Antena3 iniciaven tot cofois el programa dient que Madrid era la comunitat amb més casos, però que a Catalunya era on més creixien les infeccions, sense amagar la seva alegria per aquest fet. Mentre Portugal tancà des d'un bon principi les seves fronteres amb Espanya, a Catalunya ens continuaven arribant desenes d'AVE, avions i autocars de Madrid. Aquest fet és clau per entendre per què els portuguesos acumulen uns sis-cents morts, mentre nosaltres en tenim vora tres mil cinc-cents.

El primer cas confirmat a Espanya es va detectar el 31 de gener a les Canàries i no fou fins al 14 de març que es decretà l'estat d'alarma, tard i malament, el mal ja estava fet. Pedro Sánchez ven la idea que no hi ha força més gran per a una nació que la seva unitat per vèncer el virus i amb aquesta excusa recentralitza l'Estat, fa rodes de premsa amb militars i treu l'exèrcit a passejar pels nostres carrers, tal com hauria fet el PP amb Vox i Cs. Per anar en contra dels interessos de Catalunya, tal com digué Josep Pla, el que més s'assembla a un espanyol de dretes és un espa-nyol d'esquerres. De l' antes roja que rota hem passat a l' antes contagiada que rota. Ens diuen que «este virus lo paramos unidos» però aixequen el confinament en contra del criteri de l'OMS, amb centenars de milers de testos comprats a la Xina que fallen més que una escopeta de fira i tot el material sanitari que ha tardat setmanes a arribar. Només els ha faltat fer com el govern xilè, que comptabilitza els morts com a pacients recuperats perquè ja no poden contagiar ningú més. La independència s'ha convertit en una qüestió de vital importància, i recalco vital, perquè ens hi va la vida.