exigir sense oferir

Un estudi de la Cambra de Comerç de Manresa calcula que el 71% de les empreses del Bages estan obertes i treballant, una xifra que deixaria fora de joc, només, les empreses dels sectors que estan aturats per ordre estatal, que són l'hoteleria, la restauració i l'oci en general. L'observació directa dels polígons del Bages confirma aquesta quantificació, per bé que hi afegeix el matís que a la majoria de locals el que s'està fent és preparatius per tornar a l'activitat. En molts casos, tres mil segons la Cambra, el retorn normalitzat al treball està condicionat per la impossibilitat d'equipar els treballadors amb els materials de protecció que l'administració exigeix com a condició. Efectivament, els treballadors han de portar mascaretes, però no hi ha on comprar-ne. Tenint en compte la importància crucial que té que la màxima quantitat d'empreses tornin a lluitar per tirar endavant, ja que com més ho facin menys dolorós serà l'impacte de la crisi, que l'administració exigeixi allò que ella mateixa no és capaç d'aconseguir resulta no només paradoxal, sinó lamentable.