País Valencià, un cas de moderació

la Comunitat Valenciana és un dels territoris espanyols en els quals l'impacte de la Covid-19 ha estat menor. De fet, la incidència mitjana en els últims 14 dies ha estat de 70 casos per cada 100.000 habitants, molt allunyada de la de la seva veïna Castella-la Manxa (375) o Catalunya (215), encara que superior a la de Múrcia (32). Els matemàtics Juan Luis Fernández i Zulima Fernández-Muñiz, de la Universitat d'Oviedo, modelitzen cada dia l'evolució futura de la pandèmia per autonomies i en diversos països, seguint un model que han elaborat i que fins avui no ha errat els pronòstics. En el cas de la Comunitat Valenciana, prediuen un nombre total d'infectats que podria situar-se a l'entorn dels 12.000 (fins avui hi ha comptabilitzades 9.424 persones amb Covid-19). També situa la xifra de morts a prop de les 1.300, encara que podria elevar-se a 1.700 en un escenari desfavorable. El nombre total de persones que han mort fins ara per la malaltia en aquest territori és de 945. En els últims dies s'ha apreciat un segon pic de casos, d'acord amb la tendència nacional, en incrementar-se el nombre de tests realitzats i per l'acumulació de proves després de Setmana Santa. És probable que els propers dies es produeixin alts i baixos en la detecció de nous casos diaris, fins a aconseguir situar la xifra en uns 50 per cada jornada d'aquí a dues setmanes. No obstant això, l'ampliació de les proves per identificar contagiats asimptomàtics pot fer variar aquesta tendència, no així les previsions d'hospitalització i ocupació de les UCI, que haurien de continuar descendint si no existeixen nous focus de contagi.