Visca la censura!

A tenció, perill, arriba un tòpic al quadrat: els llatins som uns grans indisciplinats partidaris de la disciplina dels altres.

Vols més individualisme?

Més enllà de la polèmica política sobre la darrera enquesta del CIS, acusada de buscar una justificació perquè el Govern censuri internet, cal veure quines són les respostes dels ciutadans a les preguntes de biaix autoritari. I són preocupants, fins i tot si es descompta la poca punteria que últimament demostra l'enquestador oficial.

El 66,7% estaria d'acord a prohibir la divulgació d'«informacions enganyoses» sobre el coronavirus, i permetre només les de «fonts oficials». Dos terços dels enquestats cauen en la trampa d'identificar la veritat amb les fonts oficials, el que converteix en mentida qualsevol altra informació, i en temps de guerra la mentida desmoralitza la població, un delicte que es castiga amb duresa.

Això sí: la justificació de la censura té proporció aritmètica amb la proximitat del ciutadà al partit que governa. Entre els votants socialistes és del 76% i entre els de Podemos del 66%. En canvi, baixa fins al 57% en el cas del PP i el 56% en el de Vox. La censura és bona quan la practiquen els meus i no tant quan la practiquen els altres, els adversaris.

(I els independentistes catalans? Resposta favorable del 63% dels votants d'ERC i del 55% dels de JxCat. Deixo les conclusions a la discrecionalitat del lector)

Però esperin, que la cosa és encara més interessant. No tan sols la immensa majoria està a favor del confinament, sinó que un 58% respon que sí a una pregunta que fa dos dies ens hauria semblat surrealista: «Estaria d'acord que a Espanya no es permetés sortir al carrer i que les medicines i subministraments alimentaris es duguessin a les cases per personal especialitzat, com s'ha fet a la Xina?». Tres de cada cinc enquestats, a favor del forrellat. Apa!

No marxin, que el festival continua. Parlem d'una enquesta amb una mostra de tres mil persones al conjunt del territori espanyol. Una enquesta espa-nyola en la qual es pregunta el següent: «Creu que en aquests moments és el Govern d'Espa-nya el que ha de prendre les mesures per combatre la Covid-19, o creu que caldria deixar que aquestes decisions les prenguessin els governs autonòmics que ho desitgessin?».

El famós federalisme espa-nyol posat a prova. Doncs vet aquí la resposta: el 73,3 % a favor que les decisions les prengui el Govern espanyol o, com diria el conseller Buch, el Gobierno de España (la enya me la imagino quan l'escolto). Que decideixin les autonomies: 20,7%. Els independentistes són el gruix d'aquesta minoria, ja que els votants podemites són fins i tot més centralistes que els del PP i de Vox. Per una raó elemental: ells s'asseuen a la Moncloa i la dreta governa importants autonomies. En el conjunt de l'enquesta es nota aquest biaix: respostes parcialment motivades pel desig de fer quedar bé aquells als quals he votat. Però fins i tot entre els votants de la dreta, els defensors de la centralització són més del triple que els contraris. Només el 23% dels votants del PP vol que els «seus» governs autonòmics de Madrid, Andalusia o Castella-Lleó passin per davant de la Moncloa.

Centralització, aïllament agreujat, veritats oficials i censura d'«informacions enganyoses i poc fonamentades»: la ciutadania de l'Estat espanyol s'apunta a aquest panorama desolador. Per al Govern, la temptació és molt forta. Hi ha ministres que semblen tenir-ne ganes.