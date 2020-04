alto, policia

Moltíssims policies de tots els cossos i de totes les graduacions exigeixen veure escrit a la teva cara un 'sí, senyor' des del moment en què et dirigeixen la primera mirada o la primera síl·laba. I resulta que ens hem muntat un estat policial únic a Europa -convençuts que, sense uniformes al carrer, això seria can pixa- en el qual aquests policies que et volen veure saludar com un marine -senyor! sí, senyor!- poden complir el seu desig secret de tractar com un sospitós qualsevol humà que es mogui pel carrer. Aquests policies són els que han d'aplicar sancions de milers d'euros que, en diversos casos, inclouen «actitud inapropiada». I el que és inapropiat ho han de jutjar ells. Ai, Senyor.