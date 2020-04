Pel juliol, roses, llibres i bon sol!

Des que s'ha sabut que aquest any el dia de Sant Jordi se celebrarà per Santa Brígida que visc en el neguit d'esbrinar per què la diada del llibre i de la rosa s'ha traslladat al 23 de juliol i no, per exemple, al 22, Santa Magdalena, un nom de ressonància proustiana, o el 24, dia mundial del tequila. Vull creure que, més enllà de les raons adduïdes -bàsicament la proximitat amb les vacances d'agost-, han d'existir altres motivacions més profundes i convincents, entroncades amb la tradició literària i cultural del país. Hauria estat bé, si es vol fer el juliol, passar-ho al dia 10, aniversari del naixement de Salvador Espriu. Esclar que, si ho mirem pels dos aspectes de la diada, l'amor i les lletres, el 23 va néixer Mònica Lewinsky, secretària de direcció experta en literatura oral. També és cert que tal dia com aquest, l'any 1936, fou fundat el PSUC i va morir, el 1957, l'autor d'una de les novel·les més assenyalades del segle XX, El guepard. Diuen que la data proposada té a favor el fet que Santa Brígida de Suècia sigui la patrona d'Europa. N'ignorem els mèrits, a banda de casar-se amb un tal Ulf i donar-li vuit fills. Més interessant és la vida de Santa Conegunda, amb qui comparteix santoral. D'ella sabem que s'adormia llegint la Bíblia. El miracle que se li atribueix ve d'un dia que, en quedar-se adormida llegint el llibre sagrat, l'espelma va provocar un incendi a la cambra, i aleshores ella, en despertar-se sobtadament pel fum, va dibuixar en l'aire el senyal de la creu i les flames es van apagar a l'acte. Tampoc no he sabut trobar-hi cap vinculació amb el dia mundial dels dofins i les balenes, uns animals sense gaire bon record del capità Ahab de Moby Dick. I les roses? Ara rai que, amb els hivernacles, n'hi ha tot l'any. I, si no, també hi ha els agapants o les flors de l'amor, de flors blavenques i pròpies de l'estiu. Llàstima que a final de juliol els gira-sols encara no hauran fruitat, perquè a més de fer patxoca, les llavors activen l'estat d'ànim i ajuden a dormir bé, dues qualitats que mai no ens hauríem de deixar perdre.