treballar per...

Dijous anava amb el cotxe a portar queviures a la meva mare, que viu sola, i a dur-li la meva màquina de cosir perquè la seva se li havia espatllat feia dies i la necessitava. És voluntària i cus mascaretes per als que no en tenen. Si la policia m'ha-gués aturat i m'hagués multat es podria pensar que amb el sou retallat per l'ERTO i la multa aquest mes hauré estat treballant, en unes condicions difícils i perilloses, per res. Doncs no. Dels 31 anys que fa que treballo cada dia en aquest diari aquest mes és el que em considero més ben pagat. No només per la feina que fan cada dia els sanitaris, sinó de la policia també.