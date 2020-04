Descens de pacients atesos

Andalusia és una de les autonomies que presenten menys casos de Covid-19 acumulats en els últims 14 dies. Segons el còmput del ministeri de Sanitat, aquest índex seria de 34,51 casos per cada 100.000 habitants, mentre que en el conjunt d'Espanya la xifra es troba en els 138,61 casos per la mateixa proporció de residents. Actualment hi ha 11.205 casos confirmats a Andalusia, dels quals 5.424 han necessitat hospitalització (aproximadament la meitat). El còmput de morts arriba als 993 després de registrar 26 noves morts en l'última jornada. El pronòstic dut a terme pels matemàtics asturians Juan Luis Fernández i Zulima Fernández-Muñiz situa aquesta comunitat a la part baixa de la corba de nous casos diaris, amb una tendència pronunciada de descens. Tant és així, que Andalusia podria mostrar, d'aquí a una setmana o deu dies, poques desenes de nous casos diaris. El pronòstic és que aquesta autonomia pot afrontar entre 12.000 i 13.000 infectats totals, i pot superar els 19.000 en un escenari desfavorable. Les dades apunten a una evolució controlada de la pandèmia. Les hospitalitzacions segueixen una tendència descendent des de principi de mes, i la xifra ha descendit per sota del miler. Amb una mica més de retard en el pic, però també baixant, els pacients a les UCI s'han reduït més de la quarta part aquest mes d'abril. És significatiu el creixement diari dels malalts curats, molt per sobre del nombre de noves hospitalitzacions. Segons els matemàtics de la Universitat d'Oviedo, de mitjana cada infectat d'Andalusia va contagiar 5 persones a tot el període que hem passat de pandèmia, però aquest paràmetre ja ha baixat a 2 amb les últimes dades.