Cautela en el tram final

L'aïllament de Canàries ha jugat al seu favor en la gestió de la pandèmia. L'arxipèlag va viure diumenge passat una jornada sense defuncions i a penes va tenir una vintena més de nous casos. Per aquest motiu és una de les comunitats autònomes que més insten a iniciar la seva pròpia desescalada després del confinament. Aquest procés ha de fer-se amb cautela per evitar rebrots. El model matemàtic dels asturians Juan Luis Fernández (catedràtic de Matemàtica Aplicada de la Universitat d'Oviedo) i Zulima Fernández-Muñiz (professora de la mateixa institució) col·loca Canàries com una de les comunitats que més han avançat en la corba d'evolució de la pandèmia. De fet, el model ja preveu mínims increments en el nombre de casos totals o defuncions. Hi ha un total de 2.067 contagis comptabilitzats en total a Canàries, tots detectats mitjançant la tècnica de PCR, la més precisa. L'índex de casos acumulats en els últims 14 dies és de 19,41 casos per cada 100.000 habitants, el més baix del país. La mitjana a Espanya d'aquest índex es troba en 135,65 casos per cada 100.000 habitants. A més, el nombre de pacients recuperats a Canàries és de 813, la qual cosa representa gairebé el 40 %. No obstant això, Juan Luis Fernández i Zulima Fernández-Muñiz (tots dos enginyers de Mines) adverteixen d'un lleu ascens en els últims dies de l'índex global de contagis generats per cada infectat, per la qual cosa adverteixen del risc de rebrot si es relaxen en excés les mesures de control de la pandèmia. Malgrat això, segons l'Institut Carlos III, el denominat R0 (número que estableix de mitjana a quantes persones infecta cada contagiat ara) està molt per sota d'1 (0,63), la qual cosa dona certa tranquil·litat a les illes.