Les dones i la gestió de la Covid-19

La fantàstica notícia de la brillant actuació d'algunes dones, als seus països, per controlar la Covid-19 quasi ha passat desapercebuda. Perquè hi ha molts polítics que són masclistes i encara els costa reconèixer que les dones poden -i crec que ho aconseguiran- arribar a ocupar molts càrrecs de molt poder.

I això no agrada. Encara cou massa, més del compte. Tanmateix, les dades són clares.

Hi ha set països al món que se n'han sortit millor que la resta i tenen un denominador comú: estan liderats per dones. Casualitat? No! Intel·ligència, empatia, coratge, saber escoltar...

Estic parlant d'Angela Merkel a Alemanya; de Jacinda Ardern a Nova Zelanda; de Sophie Wilmes a Bèlgica; de Sanna Marin a Finlàndia; de Mette Fredreriksen a Dinamarca; de Katrin Jackobsdòttir a Islàndia; de Tsai-Ing-Wen a Taiwan i d'Erna Solberg a Noruega.

La seva actitud proactiva va fer baixar la corba d'infeccions de manera més ràpida que en altres països. Van prendre les decisions més difícils amb molta més eficiència; especialment quant a confinaments. Es van preparar millor quant a material mèdic i equipaments de protecció per al personal sanitari i públic en general.

I per aquestes difícils decisions, han estat reconegudes. Elles han tingut cura de la salut i de l'economia dels seus ciutadans. Elles han gestionat millor.

Alguns estudis apunten que, normalment, solen ser més compassives i previsores. Hi ha qui apunta que són més «sensibles» (però fa por, per si ho diuen en to pejoratiu). També n'hi ha que diuen, sense embuts, que són millors. I que tenen més dots de lideratge.

I que la Covid-19 ho ha demostrat una vegada més.

Que són països petits o illes? El Regne Unit també ho és.

Que hi ha homes que també ho han fet bé? Ningú no els ho nega. Però també n'hi ha que ho han fet molt malament i amb ganes.

Mirem xifres que ha publicat la revista Forbes (per al 12 d'abril): Alemanya, 2.673 morts; Nova Zelanda, 4; Finlàndia, 49; Dinamarca, 260; Islàndia, 8; Taiwan, 6 i Bèlgica, 4.440.

A Espanya, el 16 d'abril, ja en són 18.579 (però es veu que encara no ho compten des de les funeràries, cosa que Catalunya ha fet). Espanya té 46 milions d'habitants. Alemanya té 83 milions d'habitants. Això vol dir que quasi amb el doble d'habitants, Alemanya té unes sis vegades menys de morts. Si ho comparem amb Taiwan, que té 23 milions d'habitants, ja no cal fer ni l'operació matemàtica.

Que les dones ho han fet millor? Cert! I per això, una prestigiosa revista els ha reconegut el mèrit.

I és que fer-ho bé o malament no depèn només del partit al qual es pertany; també té molt a veure amb el gènere. Perquè les dones, una vegada més, segueixen demostrant que són capaces de fer-ho molt més bé que la majoria.