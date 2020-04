el món en un cafè

Cal Paco, que en realitat es diu Poble Nou, és un petit bar de barri que porten el Lorenzo i la Tina, on els dissabtes al matí ens trobem amb la família per esmorzar. El pare i la mare no hi falten mai i els germans hi anem sempre que podem, sovint a l'espera d'un whatsapp que digui que al petit de la família no se li han enganxat els llençols mentre esperem veure'l entrar acompanyat d'algun dinosaure. De vegades només prenem un tallat o un cafè sol, però guanya per golejada un sucós pa amb tomàquet amb generoses racions de llonganissa o pernil. Un costum que no recordo ni com va començar però que s'ha convertit en una cita no escrita, tant si plou com si fa sol. Des del 13 de març no arriba cap whatsapp del pare fent-nos memòria: «Demà a cal Paco. Ok». Però quan el torni a enviar voldrà dir que el món ha tornat a girar.