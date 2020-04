El benefici insular

La insularitat és una mica favorable per a Balears, encara que a la comunitat autònoma li està costant eliminar totalment l'aparició de nous casos de Covid-19. Encara que la incidència acumulada de la pandèmia a les Balears és molt baixa (38,19 casos per cada 100.000 habitants en 14 dies, davant de la mitjana nacional de 135,39 casos per la mateixa xifra de persones), els últims dies ha experimentat un repunt de casos per l'augment de la detecció mitjançant els tests ràpids, especialment als centres de gent gran. Del total de 1.808 casos detectats a les Balears, 986 (més del 50%) han requerit hospitalització. El nombre de curats ja supera el miler, la qual cosa també representa un bon percentatge de recuperacions en l'evolució de la malaltia. El model matemàtic dels investigadors de la Universitat d'Oviedo Juan Luis Fernández (catedràtic de Matemàtica Aplicada) i Zulima Fernández-Muñiz (professora de la mateixa institució) pronostica que la pandèmia es troba en la fase final d'aquesta onada, per la qual cosa la xifra d'infectats no hauria d'elevar-se molt més, com a màxim fins a aconseguir uns 2.100 casos en total. No obstant això, l'augment de casos dels últims dies, que ha elevat l'índex de contagis per infectat, hauria de convidar a la cautela per garantir que no existeix cap brot incontrolat. Amb tot, la falta d'homogeneïtat que els investigadors perceben en les dades que recopila el ministeri de Sanitat, per la disparitat de criteris que el Govern ha tractat d'establir els darrers dies, fa que els pronòstics tinguin un excés de soroll, encara que el model elaborat per aquests engi-nyers de Mines incorpora en el pronòstic les deficiències en les dades, ja que es tracta d'un sistema predictiu similar al que s'empra en borsa.