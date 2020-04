El periodista treballa des de casa des de fa una bona colla d'anys. El despatx és, doncs, una redacció durant les hores laborals, que sovint se superposen amb les domèstiques. Des de fa sis setmanes la resta de la família també és a casa, de manera que la llar ha passat a ser, alhora que redacció, oficina d'un departament públic i institut d'ensenyament secundari per partida doble. A les hores de feina, el silenci indica concentració a cada una de les estances. Però costa de fer durar. Les trucades obliguen la recerca d'espais reservats. Al migdia i al vespre, preparar els àpats com si cada dia fos diumenge requereix una feina extra. El nou quadrant penjat a la nevera ha agafat estatus de carta magna. L'ha pres al calendari, que ja ningú no es mira. Els dies són iguals. El gat entra i surt de casa aliè al confinament.