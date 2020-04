Les indecisions del Govern espanyol en relació amb les noves normes de confinament dels infants han posat molt visiblement de manifest la volatilitat del criteri amb què es dicten les normes. Inicialment el Govern pretenia que els menors de 14 anys poguessin sortir de casa només a acompa-nyar els seus pares a aquells llocs on està autoritzat sortir, això és, establiments d'alimentació, farmàcies o bancs. Al final, ha permès que surtin a fer el volt una estona, a prop i amb un progenitor. No a jugar, només a fer el volt. La vacil·lació entre una posició i l'altra confirma la idea que les decisions no es prenen amb criteris estrictament racionals i científics, avaluant només riscos de contagi. Les decisions estan tenyides de desconfiança cap als ciutadans i por a perdre el control estretíssim que el govern ha aconseguit tenir sobre els ciutadans imposant unes restriccions i unes multes úniques a tot el món occidental. El fet objectiu és que ningú no es contagia ni contagia ningú caminant pel carrer sol o amb algú amb qui conviu. Aquest és el fet científic. No hi hauria d'haver res més que una estricta racionalitat. Tota la resta sobra.