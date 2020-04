Fa uns anys, quan a l'interior dels rellotges encara hi havia maquinària de conceptes mecànics, rodes dentades i martells, les agulles del rellotge requerien un bon metall i una millor precisió. D'allà ens ve la frase, ha d'anar com un rellotge. Aquesta maquinària feta amb mans d'orfebre dels números i la gestió pública és la que requereixen els pressupostos d'un país. Els de la Generalitat són encara els del 2017, i és evident que les coses havien canviat prou fins al desembre de l'any passat (quan hauria estat bé tenir els del 2020) per tenir eines noves per distribuir ingressos i despeses. Ara, per desesperació de gairebé tothom, estem abocats a aprovar uns pressupostos, avui al Parlament, que dilluns s'hauran de revisar de dalt a baix per la Covid-19. Però si la maquinària és bona, marcarà bé l'hora.