Segons el president Torra, «els petits estats tenen avantatges». Curiosa afirmació, a la vista de com van les coses arreu del món, però aquest titular, donat a un dels diaris generosament subvencionat per la Generalitat, em dona peu a exposar la «gran ocasió perduda» per part del Govern que presideix.

Una de les afirmacions constants dels partits independentistes és que Catalunya aniria molt millor si fos independent. Volen fer creure que estar dintre d'Espanya comporta una gran quantitat d'inconvenients que no permeten «volar alt i lliures» als catalans. No precisen mai que seria una part dels catalans, perquè una majoria preferim continuar dintre d'Espanya i la UE que anar sols pel món. Però, vaja, tornem al tema.

Si la història els ha donat la gran ocasió, l'haurien d'haver aprofitat. Vull dir que mai tindran una millor ocasió per demostrar que els partits independentistes, aplegats al govern de la Generalitat, poden ser molt més eficients, contra la pandèmia, que el Govern central. Aquesta ocasió, inesperada i de dimensions desconegudes, era el moment ideal per desplegar capacitats, immediatesa, innovació, proximitat... en definitiva, eficàcia provada.

La Generalitat té àmplies competències en tots els àmbits i sectors afectats per la pandèmia. Haver declarat l'estat d'alarma no ha tret al Govern cap d'aquestes competències. En tot cas, obliga a una determinada coordinació i cooperació, però res més. Ni res menys, de manera que era el gran moment que l'independentisme esperava per fregar pels morros de Madrid la millor preparació i eficiència, de les seves infraestructures, equipaments i serveis. O no?

Com a català, a mi, ara i sempre, m'agradaria que Catalunya fos avançada en tots els àmbits, de manera que fos la punta de llança en matèria d'investigació, innovació, coneixement, amb grans professionals i grans equipaments i serveis, oferir una imatge de territori capdavanter en tots els àmbits de la ciència i la tecnologia. També, de la bona gestió i administració.

Ara era el moment, i era la millor via per demostrar la gran vàlua de l'independentisme, com a forma de govern. Podem dir que ha gestionat bé la crisi? Podem dir que a Catalunya les coses s'han fet millor que a la resta d'Espanya? Podem dir que la transparència, la rapidesa i bona coordinació han estat la norma? Podem dir que s'han mobilitzat prou recursos per parar les conseqüències de la pandèmia?

Sincerament, no. De cap manera. Encara més, s'han fet les coses de manera molt millorable, en multitud d'aspectes que, una vegada vençuda la pandèmia, s'hauran d'exposar, per exigir responsabilitats. I no em fico en els greus errors del passat, quan es van retallar a tort i a dret les inversions en sanitat. Ja n'he parlat en altres moments. No. Em refereixo a la descoordinació brutal entre departaments de la mateixa Generalitat. Al refús d'ajuda procedent del Govern central. A la crítica constant contra tota decisió del Govern central, en comptes de centrar-se en les greus deficiències pròpies.

S'han deixat abandonats els ajuntaments i consells comarcals, i per descomptat tota la xarxa de residències de gent gran, i la majoria d'hospitals, que no disposaven de prou personal, ni material per fer front a la pandèmia. S'han rebutjat instal·lacions ja muntades i preparades. No s'ha donat informació fiable i puntual de les incidències en tots els nivells. Hi ha hagut baralles internes, entre departaments, i d'aquests amb la mateixa presidència de la Generalitat, que ha actuat més com a membre de campanya electoral que com a responsable d'una administració. S'han promès actuacions que no s'han dut a terme. S'ha mentit en molts moments i s'ha actuat sectàriament en molts altres.

El resum és que l'independentisme, representat pels dos partits de govern, ha perdut la gran ocasió de demostrar que podien volar sols. Ells potser sí, però en cap cas com a representants i responsables del poble català.