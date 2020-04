Separats, i no cal més

El Govern espanyol publicarà avui al BOE –el veritable i únic òrgan de poder– les condicions exactes en què els infants de menys de catorze anys podran sortir a passejar demà. És una qüestió que ha generat tota mena d'especulacions, afavorides pels cops de timó del mateix Govern, i que avui quedarà aclarida, tot i que segurament no pacificada, perquè totes les precisions de la norma que es posin sobre la taula seran discutides i discutibles. En realitat, hauria de ser molt senzill: la sortida dels infants al carrer només és perillosa si entren en contacte amb persones diferents de les que conviuen amb ells habitualment. Ampliar el cercle de contacte amplia el cercle possible de contagis, i això és el que cal evitar. La norma no hauria de perseguir res més. Per tant, la norma podria ser senzilla: els infants podran sortir al carrer a passejar acompanyats només i exclusivament de persones amb les quals viuen, sense acostar-se a ningú més i sempre com a mínim amb un adult responsable. Respectant això, el potencial de contagi és el mateix que si no surten de casa. Segur que el Govern ho complicarà més. El que realment hauria d'explicar és per què.