Un aplaudiment

M'envien el vídeo d'un senyor molt amable -cirurgià, sembla ser- que explica què cal fer per evitar que s'entelin els vidres de les ulleres quan dus la mascareta, de tal manera que a l'inconvenient d'anar amb mitja cara tapada no s'hi afegeixi el de caure de nassos. El truc és passar pels vidres una pastilla de sabó (seca) i netejar-los tot seguit amb un drapet d'aquests que inclouen les fundes d'ulleres. Veig que ja treballen per fer mascaretes amb una part transparent a la boca perquè les persones sordmudes puguin llegir els llavis. I mascaretes amb estampats alegres perquè la canalla les dugui amb menys angoixa. Penso en els seus artífexs i en tota la gent que està fent canvis en els seus negocis per evitar contagis quan els reobri i només se m'acut una cosa per fer: aixecar-me, alçar les mans i aplaudir.