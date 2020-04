Ha arribat a un punt que els diaris ja no saben com il·lustrar tantes notícies com es produeixen diàriament sobre el coronavirus. És d'esperar que les fotografies que acompanyen una informació mantinguin una relació directa amb el contingut de la notícia. Tanmateix, fa uns dies llegeixo un titular que diu: «La Xina nega haver amagat la realitat de l'epidèmia». Com que qui ho nega no té cara ni cognom, el diari opta per encaixar-hi la foto d'una taula plena de pots de fideus fabricats al país asiàtic. No són pangolins matxucats i enllaunats, sinó fideus gruixuts, dels que solem utilitzar per fer a la cassola. L'endemà llegeixo que, arran del confinament, «Els arquitectes s'apressen a repensar la tipologia dels pisos». La fotografia no mostra cap arquitecte apressat ni cap nou disseny d'habitatge, sinó un solitari buldog francès traient el morro entre els barrots d'un balcó, al Raval de Barcelona. Un altre diari informa que el departament de Sanitat farà el test a tothom qui presenti símptomes. En aquesta ocasió, qui apareix a la foto no és la consellera del ram sinó un capellà oficiant sense fidels la benedicció del diumenge de Rams. A la secció d'economia s'hi diu que «Els pressupostos són un pla de xoc contra la crisi provocada per la pandèmia». L'articulista ho arrodoneix amb la foto d'un parell de contenidors de rebuig, colgats de bosses d'escombraries. Ignorem si dins una d'aquestes bosses hi ha l'esborrany dels últims pressupostos. També en relació amb el coronavirius, el diari avisa que «Àfrica és a dues o tres setmanes d'una tempesta com Itàlia o Espanya.» Aquí s'ha optat per un grafit mural d'un carrer de Johannesburg, amb la reproducció en color d'una pistola gegant, estra-nyament antivírica. Per sort, «Ja es veu la llum al final del túnel», anunciava un diari aquesta setmana. Fidel al sentit literal de la frase, qui fos de la redacció va escollir la foto d'una andana d'estació deserta. El lector ja sobreentendrà que, uns quilòmetres més enllà de l'estació, hi ha un túnel i la llum del sol, al final. També una altra estació, aquesta vegada la de la Renfe de plaça de Catalunya, amb un passatger ben reconeixible consultant el mòbil sota mateix del gros rellotge, a les nou en punt del vespre, serveix per il·lustrar la notícia que el Govern rastrejarà la mobilitat dels telèfons. Això sí, amb total discreció i confidencialitat.