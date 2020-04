El professor de filosofia de la universitat d'Irvine Aaron James és l'autor d'«Els gilipolles. Una teoria», un assaig que John Walker ha convertit en un recomanable documental. James argumenta que el nombre de gilipolles, cretins amb actituds tòxiques que es consideren per sobre de la resta de la humanitat, augmenta en la nostra societat estupiditzada. Donald Trump, que, basat en la seva autopercepció d'un cervell privilegiat, ara recomana beure lleixiu per superar la Covid-19, entra amb tots els honors en la definició de gilipolles de James. La prova de si la pandèmia haurà servit per millorar el món serà si Trump no renova a la Casa Blanca. Una possibilitat no gens descartable: si tots els seus votants segueixen la seva mesura sanitària, els demòcrates guanyaran per defunció massiva del rival.