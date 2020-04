Sense exagerar

El primer dia en què els infants podien tornar al carrer va permetre veure a tot el país imatges joioses de nens i nenes amb bicicletes i patinets, i pares i mares alleujats de veure les seves critures airejant-se al sol. Hi ha hagut, però, reaccions públiques molt negatives. Si ens guiem pels comentaris a les xarxes socials, arribarem a la conclusió que es va llançar al carrer una multitud de 'hooligans' que s'entretenien tocant-se amb desconeguts i compartint joguines amb el primer que passava, tot en espais prohibits. La realitat no va ser aquesta. La imatge de nens i nenes barrejats en espais oberts molt concorreguts podia resultar estranya després de gairebé dos mesos de desert, però molt pocs infants i encara menys pares van tenir conductes que generin objectivament risc de contagi. Tampoc per sortir dos membres de la parella a acompanyar els fills es va generar cap risc addicional, per bé que no estigui permès. Les conductes realment perilloses van ser molt minoritàries. Una foto d'uns incívics no demostra res. La immensa majoria no va crear cap perill. Cal dir-ho així i no generar fantasmes basats en exageracions. Cal rigor, consciència i ciència, no por.