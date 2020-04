El 26 d'abril passarà a la història com el dia que els nens van tornar a sortir al carrer després d'un mes i mig de confinament i, també, perquè Espanya va convertir el 'hastag' #subnormales en 'trending topic' a Twitter. Una posició paradoxal, però que reflecteix a la perfecció la societat actual: criticar allò que ens sembla incorrecte actuant de la mateixa manera, amb un improperi, subnormal, que fa temps que hauríem d'haver eliminat del llenguatge. Twitter és això, el pensament humà sense filtres. La plataforma hauria de censurar? Tumblr ho va intentar l'any passat amb el porno, sense èxit. Quatre mesos després d'eliminar tot tipus de contingut sexual, aquesta xarxa social en tornava a anar plena, però amb 100 milions de visites menys al mes. Segurament a Twitter no actuen contra qui insulta per no quedar-se sols.