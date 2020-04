cadenat provincial

El president del Govern central, Pedro Sánchez, va presentar ahir l'esperat pla de desescalament de les mesures de confinament i congelació de l'activitat econòmica i social. Espanya és el país on s'han aplicat les mesures més restrictives d'Europa –l'únic que ha limitat de manera dràstica la llibertat de moviment individual– i, quan els altres ja comencen a fer passes significatives per recuperar la vida normal, l'Estat espanyol ni tan sols no havia ofert als seus ciutadans una perspectiva de sortida. Ahir, Sánchez la va donar. Tanmateix, la descripció de les passes a seguir és tan vaga que ofereix poc més que un alleujament: són vagues les mesures i també ho són els terminis, que deixen màniga ampla al president. Sánchez va ser clar només en un punt: el control el tindrà el Govern central i l'àmbit d'aplicació seran les províncies. La voluntat de posar-se per sobre de les comunitats autònomes és explícita, i així confirma la voluntat de recentralització; i la província s'imposa com a àmbit territorial seguint una lògica que és postissa a Catalunya i molt negativa per a la Catalunya Central, condemnada a quedar lligada a la zona metropolitana, tan diferent.