Un cas sorprenent

La corba d'evolució de la pandèmia de Covid-19 a La Rioja és un exemple de com la falta d'un protocol exhaustiu en les dades de la malaltia distorsiona la realitat. Les dades facilitades pel ministeri de Sanitat reflecteixen un pic brutal de nous casos diaris reportats el 24 d'abril. Gairebé 800 més. Però el 17 d'abril va succeir una altra cosa insòlita: La Rioja tenia menys casos totals de malalts registrats que el dia anterior. En realitat, el problema estava en la comptabilitat dels resultats obtinguts pels test ràpids i es van acabar «reajustant» les dades. Amb tot, el model dels asturians Juan Luis Fernández (catedràtic de Matemàtica Aplicada de la Universitat d'Oviedo) i Zulima Fernández-Muñiz (professora de la mateixa institució) va acabar absorbint la incongruència fins a oferir un dibuix més proper a la realitat de la pandèmia. La Rioja té una situació complicada, amb un índex acumulat de casos en els últims 14 dies de 168 contagiats per cada 100.000 habitants, comparable a la situació de Madrid o Catalunya. No obstant això, la seva taxa d'increments diaris se situa en el 0,8 %, lluny del 2,0 % de Catalunya, tot i que encara estan per sobre de les dades d'altres comunitats autònomes. El ritme reproductiu bàsic (R0) se situa ara en 0,86, encara que la mitjana de 5 dies és d'1,17. Ha de ser inferior a 1 perquè la malaltia estigui en el seu tram final. L'existència d'un gran focus a l'inici de la pandèmia en aquesta comunitat autònoma ha tingut com a conseqüència una propagació més gran de la malaltia i un control més difícil que a la resta de territoris. Això és una evidència més de la importància que tindrà a partir d'ara detectar a temps els casos nous i explicar-los bé.