Descendeix la taxa d'infecció

També en la corba epidèmica de Navarra s'observa aquest doble gep característic de moltes comunitats autònomes. Es deu al reporti de casos positius detectats amb testos ràpids d'anticossos, perquè la tendència de positius mitjançant la tècnica PCR segueix la caiguda esperada: continuat descens fins als 23 casos registrats en l'última xifra oficial facilitada per la comunitat autònoma al ministeri de Sanitat. Aquest creixement allunya el moment aparent en què Navarra aconsegueixi els mínims de la malaltia. Però ja sabem que els testos d'anticossos detecten infectats passats en molts casos, raó per la qual el ministeri ara limita les seves estadístiques als resultats en PCR. Els investigadors asturians Juan Luis Fernández i Zulima Fernández-Muñiz avaluen diàriament el desenvolupament de la pandèmia a Espanya i les diferents comunitats autònomes. El model matemàtic troba dificultats per pronosticar l'evolució de les defuncions pels excessius alts i baixos en les dades. No obstant això, Navarra ja ahir va tancar el seu recompte sense cap mort, la primera vegada en un mes; però el 17 d'abril va comunicar d'una tacada 77 defuncions, la qual cosa estableix un pic que fa difícil intuir la tendència. Amb tot, la comunitat autònoma fa dies que té una taxa d'infecció molt baixa, per la qual cosa és de suposar que, amb independència que apareguin nous casos passats gràcies als testos ràpids, l'evolució de la pandèmia tendeixi a extingir-se, excepte repunts perillosos a mesura que es relaxi el confinament. No obstant això, l'acumulació de casos dies enrere encara li dona una alta incidència acumulada, superior a la mitjana espanyola. Segurament la seva desescalada sigui a una velocitat més lenta.