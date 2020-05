El pic als Estats Units

estats Units es va convertir ràpidament en el país amb més casos de Covid-19 del món. En l'actualitat supera el milió de malalts i arriba a 60.500 morts, més de la quarta part del total que hi ha hagut al planeta. Quan van començar a augmentar els casos, els investigadors asturians Juan Luis Fernández i Zulima Fernández-Muñiz es van disposar a monitorar l'evolució de la pandèmia. Van pronosticar el 6 d'abril, amb encert, quan Estats Units arribaria al pic de nous casos. Ara l'ha superat i comença el descens després d'un període d'altiplà.



La previsió dels asturians és que la xifra de casos se situï a l'entorn dels 1,4 milions, amb un nombre total de morts que podria acostar-se als 80.000. L'evolució de la pandèmia als Estats Units va més retardada que al conjunt d'Europa, per exemple, i els nord-americans tenen encara més d'un mes al davant fins que comencin a veure disminuir els casos a nivells de centenars d'infectats diaris. L'índex de curats encara continua sent baix, amb 119.000 persones recuperades, la qual cosa suposa poc més del 10 % dels malalts detectats. L'evolució de la pandèmia en el conjunt del món encara requerirà molts dies per poder considerar que aquesta etapa està superada, si bé és cert que les corbes corresponents a l'evolució en cadascun dels continents constaten (amb la cautela per l'infradiagnòstic d'infectats a Àsia, Sud-amèrica o Àfrica) que el creixement de nous casos comença a atenuar-se. Amb més de tres milions d'humans que pateixen o han patit la Covid-19, els investigadors creuen que encara falta per produir-se un gran nombre de casos al planeta, encara que a Europa s'iniciïn les desescalades.