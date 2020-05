Conèixer els pobles

El Govern espanyol ha cedit a peticions com les de la Generalitat i ha escoltat l'esglai de molta gent alarmada que va considerar que les imatges que es van veure dissabte de ciutadans aglomerats constituïen un gran perill de contagi. En realitat, les imatges que es van veure eren de Barcelona i de Madrid, mostraven plans en els quals era impossible veure la proximitat entre les persones i van generar moltes més males sensacions que proves d'un incompliment massiu. Sigui com sigui, el Govern de Pedro Sánchez ha decidit que no vol tornar a enfrontar-se a un clam com el del cap de setmana i ha decidit que el següent pas de desconfinament parcial es faci per franges horàries i en quedin fora només els municipis de menys de 5.000 habitants. Benvingut sigui si aquest pla fa que la majoria se senti més còmoda i segura, però el límit de 5.000 habitants sembla haver-lo decidit algú que no sap gaire com és un municipi de 15.000 o de 20.000 habitants. Que gent sortint a passejar o a córrer pugui formar aglomeracions a Berga de manera que les persones estiguin tan pròximes que s'encomanin el virus no és gaire realista. No diguem a Artés, Súria o Cardona.