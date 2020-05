Diu la mascareta

En el món dels savis no hi havia hagut una divisió d'opinions tan irresoluble des que els teòlegs cristians debatien si la natura divina de l'Esperit Sant prové del Pare i del Fill i, per tant, el Credo ha de dir filioque, o si prové només del Pare, i el filioque sobra. Incapaços de posar-se d'acord durant segles, l'església es va dividir per sempre entre catòlics i ortodoxos, que és el que sembla que acabarà passant entre els metges partidaris de la mascareta obligatòria i els que la consideren un complement. Després de milers de morts, continuen així. Doncs ja que els metges no es posen d'acord, que parli un semiòleg: la mascareta serveix per comunicar que qui la porta és cívic, responsable i digne de confiança. La mascareta, doncs, és més que un article de salut: és un certificat d'integració social. La mascareta és el missatge. Diu: tranquil.