Desescalada a França

França ho ha passat malament amb el coronavirus. La pandèmia no va ser fàcil de controlar per a les autoritats gal·les. A l'hora d'analitzar les seves dades, la Covid-19 dibuixa en el cas francès un pic molt abrupte. «La corba de la torre Eiffel», la bateja Juan Luis Fernández, investigador asturià que, amb la seva col·lega Zulima Fernández-Muñiz, aplica un model matemàtic amb elevat índex d'encert en el comportament de l'epidèmia. El gràfic de nous infectats a França té moltes irregularitats, dents de serra, que corresponen a un comptatge irregular dels casos per part del govern. El pic més elevat va tenir lloc a principi d'abril, amb 16.000 infectats. Aquest dia, el coronavirus va rebentar qualsevol pronòstic a França. En l'actualitat, sumen 168.518 infectats, i el model matemàtic estima que el nombre d'infectats s'acabi situant entorn de 180.000-200.000. Cada francès contagiat està infectant de mitjana sis compatriotes. D'altra banda, el país veí està tenint un bon grau de recuperació, amb 50.663 malalts ja curats. Juan Luis Fernández estima que França «és al final de la seva corba» i podrà estabilitzar la situació epidèmica en un termini «d'una setmana o deu dies». La mitjana diària d'infectats se situa entre els 500 i els 600. Una altra estadística que crida l'atenció del cas francès és la relativa als morts per Covid-19. Ahir s'aproximaven als 24.900 morts. Així i tot, el país se situa en nivells baixos respecte al model predictiu matemàtic en aquest apartat. Aquest model preveu que França pugui arribar a 32.000 morts per coronavirus, i com a màxim, encara que improbable, 42.000. Però estan molt per sota de les previsions, la qual cosa suggereix una bona gestió sanitària o un comptatge deficient de defuncions.