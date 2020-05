Bon dia al corriol

Dissabte d'inici de desconfinament. Les autoritats permeten fer esport. A la Cerdanya el decret comporta que a Puigcerdà es pugui sortir per franges d'edats i amb l'únic límit del terme als altres setze municipis. La loteria del decret fa afortunats els veïns de Bellver, Lles, Montellà i Martinet o Alp, amb termes municipals i zones forestals inacabables. Per contra, deixa en passeigs l'esport a Bolvir, Isòvol o Puigcerdà, on viu la meitat de la població. Als camins es veuen sortir per primera vegada les famílies de segons residents confinats d'estranquis. L'educació s'imposa. Els barcelonins, que no saluden ni que t'hi creuis en un corriol, ara diuen bon dia. Amb la timidesa i prudència del qui ha fet una malifeta. Els cerdans tornen la salutació i en aquest perdó condescendent radica la seva aportació a un futur retrobament.