La injusta insolidaritat

No és pas la meva intenció exercir de jutge per jutjar les persones segons el seu comportament, només pretenc palesar les seves actituds per tal que cadascú pugui treure'n les seves pròpies conclusions.

En el món de la política, com en qualsevol altre àmbit de la vida, s'hi pot trobar de tot, com a la vinya del Senyor. En aquesta greu crisi provocada pel coronavirus abunden les actituds solidàries provinents de sectors socials ben diversos, fins i tot de l'esfera política. Però, malauradament, també hi ha molts comportaments insolidaris on es poden trobar també força polítics.

A final del mes de març la mesa del Parlament andalús va rebutjar reduir el sou dels seus diputats mentre duri l'estat d'alarma per l'epidèmia del coronavirus. Bé, doncs, uns dies després es va repetir el mateix fet en el Parlament balear.

Segons el Diario de Mallorca, al principi d'abril, la junta de portaveus i la mesa del Parlament balear van rebutjar abaixar-se el sou i destinar-lo a la lluita contra la Covid-19. Tal com va succeir en el Parlament andalús, van ser idèntics els partits polítics que s'hi van oposar: PSIB-PSOE, PP, Cs i Vox. Només es van posar d'acord a no percebre les dietes per desplaçament. És evident que continuar cobrant unes dietes per uns desplaçaments no realitzats hauria estat el «súmmum» del desvergonyiment. Tenint present les circumstàncies actuals, en disminuir considerablement l'activitat parlamentària, el més just, el més lògic, el més ètic, i el més solidari seria que disminuís també el salari a percebre. O és que no han vist minvat el seu sou milers de treballadors en aquest cas de les Illes Balears? Al principi del mes d'abril hi havia 9.977 expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) que afectaven 87.700 treballadors/es de l'arxipèlag, i el Govern balear preveu que en el decurs de les properes setmanes s'incrementaran fins arribar probablement a uns 200.000 treballadors afectats.

El més esperpèntic i vergo-nyós del rebuig a la reducció salarial és l'argument que van emprar els diputats/des. Segons el diari mallorquí, encara que pugui semblar increïble ho van justificar així: el sou dels diputats serveix per dignificar la política. Sense comentaris.

El 16 d'abril passat va tenir lloc un nou debat durant el qual es va evitar tornar a discutir la rebaixa salarial dels diputats/des, però sí que es van comprometre que una part de l'assignació que reben com a grups parlamentaris sigui donada voluntàriament per combatre el coronavirus. Com és de suposar tampoc es van posar d'acord en el percentatge de l'aportació voluntària. Aquesta filantròpica decisió els permet redimir-se dels seus hipotètics remordiments. Ep! però, per «dignificació política» el sou dels 59 diputats/des ni tocar-lo. Com a grups parlamentaris (a més del sou de diputat) tenen una assignació mensual de 4.000 euros i cal afegir-hi una variable de 1.000 euros per cada diputat. Per cert, el gener de l'any passat la mesa del Parlament balear va aprovar per unanimitat incrementar el sou dels seus diputats el 2,25%.

Escoltant la ciutadania a través de les xarxes socials (aquests dies no és possible dir «la veu del carrer») cada dia són més les persones indignades per aquestes actituds. Consideren una obligació moral i material que els càrrecs públics es rebaixin el seu sou en solidaritat amb els milers de treballadors/es perjudicats per aquesta crisi .

Com a conseqüència del coronavirus, el príncep sobirà Albert II de Mònaco ha decidit reduir el pressupost de la casa reial el 40%, uns 5 milions d'euros. La reialesa d'aquí, fins al dia d'avui, no ha fet cap gest solidari semblant i de moment tampoc no se n'espera cap.