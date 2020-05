Mentre aquí ens entreteníem a veure qui la deia més grossa en relació amb la pròrroga de l'estat d'alarma, en què l'independentisme català, tot ell, ha fet de CUP anant fins i tot més enllà dels hereus de Batasuna, a la ciutat de Karlsruhe, el Bundesverfassungsgericht, que seria assimilable al Tribunal Constitucional Federal Alemany, ha dictat sentència contrària a la compra de deute públic per part del Banc Central Europeu, durant l'anterior crisi. El BCE s'ha afanyat a dir que ell només està subjecte a les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i aquest ja havia dictat sentència favorable. El problema està que el BundesBank té més d'una quarta part del capital del BCE i tots sabem que el que digui Alemanya gairebé és el que acaba fent Europa.

Siguem clars, mentre que aquí discutíem, sota mà, qui fa anar la repartidora de la part que ens toqui dels dos bilions d'euros, que la Unió Europea estava disposada a posar-hi, allí decidien que res d'assumir costos de la pandèmia. Bé, no és literalment això però sí que hi ha molt d'això.

En el fons, la sentència del tribunal de Karlsruhe diu que la compra de bons va contra els interessos dels ciutadans alemanys, i arriba a dir que afecta, no ja els mateixos bancs alemanys, sinó els petits estalviadors, asseguradors, fins i tot aquell que tingui una propietat. Sovint des de l'independentisme es parla de la justícia espanyola com a polititzada i altres adjectius poc amables, ara resulta que el constitucional alemany ha resolt en una sentència allò que els economistes debaten, des de fa molts anys, com és el grau d'influència de la política monetària, en el nivell de preus, en el tipus d'interès real, en la inflació, en definitiva, en l'activitat econòmica. Els mateixos economistes tenen molt clar que no pertanyen a una ciència exacta, i que sovint, segons les circumstàncies, un mateix fet comporta resultats diferents. Es veu que allò que ells fa anys que discuteixen, el jutges ho poden resoldre en una sentència.

A part d'això la resolució té altres derivades tant o més importants que aquesta, el tribunal alemany es considera per sobre del tribunal de Luxemburg pel que fa a Alemanya, fet que contradiu l'article 19 del Tractat de la Unió Europea, on els estats se sotmeten al TSJUE. Veurem quines són les reaccions a Brus-sel·les però el que sí que sabem és que Merkel haurà d'anar amb molt de compte en la negociació dels pròxims dies.

Sigui quina sigui la sortida, la sentència és terrible per a Europa, i marca un precedent molt perillós per a altres països. Però també ens descobreix un altre fet transcendent com és que el populisme està guanyant terreny en les elits del nord.

Ja no és una cosa, més o menys rellevant, de Catalunya, Espanya, Itàlia o Polònia, el cert i veritat és que el nacionalpopulisme està entrant arreu com si fos la Covid-19. Amb el problema que ningú en vol ser conscient.