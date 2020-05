pas important a la c-16

La Generalitat va anunciar abans-ahir que el tram nord de l'autopista Terrassa-Manresa passarà a ser gratuït durant tot el dia de dilluns a divendres, una notícia que dijous va avançar l'edició digital d'aquest diari i que dona resposta a una petició llargament reiterada per part de les institucions i la societat civil del Bages. A la pràctica, això significa que la part de l'autopista que va de la recta de Sallent al peatge de Sant Vicenç podrà ser utilitzada com a ronda per esquivar Manresa i el tram dels Comtals de la C-55, un dels més congestionats de la carretera. És una bona notícia que dona una satisfacció a tots els agents que han participat en un clam durant anys, clam que ha estat ignorat la major part dels temps i que havia anat aconseguint avenços parcials i recargolats com ara els descomptes que la immensa majoria de la població no va arribar a entendre del tot. És una bona notícia que redueix el greuge insostenible de la comparació amb Girona, per exemple. Cal recordar que continua havent-hi un greuge -el pagament el cap de setmana, i l'obligatorietat, segurament il·legal, d'haver de pagar amb Teletac-, però avui el que toca és reconèixer el pas endavant i celebrar-lo.