Àustria ja és a la sortida

Àustria és a un pas d'afrontar la nova normalitat després d'haver controlat la pandèmia al seu territori. El país no ha hagut de declarar l'estat d'alarma durant el brot (com tampoc ho van fer els Països Baixos ni Dinamarca), si bé va imposar restricció de moviments als seus ciutadans. Se n'han registrat 15.714 casos (32 més ahir) i la xifra de curats ja és molt elevada (13.836). Han mort 614 persones.



Els investigadors asturians Juan Luis Fernández i Zulima Fernández-Muñiz constaten que la situació de la pandèmia ja està plenament controlada. La xifra de contagis totals se situa just en la predicció mitjana que havia realitzat el model, si bé el total de morts s'ha situat lleugerament per sobre (en el límit del percentil 75, la qual cosa suposa que acaba en la zona alta dels possibles pronòstics). En l'actualitat la taxa de contagis és pràcticament nul·la, per la qual cosa cal esperar que Àustria doblegui totalment la pandèmia.



El pla de desescalada d'Àustria preveu la recuperació de l'activitat al llarg del mes de maig, encara que amb mesures de seguretat. El petit comerç ja va reobrir el 14 d'abril i la resta, l'1 de maig. El dia 15 està previst que obrin els restaurants, bars i hotels. Aquest mateix dia tornaran a l'activitat les escoles fins als 14 anys. Els centres educatius per als més grans entraran en normalitat a partir del 29 de maig. Les classes es dividiran en dos grups, que s'alternaran per treballar a classe o a casa, de manera alterna. Els escolars hauran d'acudir al centre amb màscara, però podran treure-se-la quan siguin en classe.



Els grans esdeveniments esportius, en canvi, romandran prohibits fins a final de juny.