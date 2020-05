J a s?ha vist que amb el tema de si perruqueries i barberies havien o no de continuar obertes era fàcil fer broma però difícil afrontar la situació de tancar-les. El més divertit ha estat veure els que se?n fotien amb l?acudit fàcil fent una fila que déu n?hi do. L?epidèmia està donant moltes pistes sobre les feines que són bàsiques i posant molt a prop l?hortolà del sanitari. La broma ràpida és humor fast food. Si del que es tracta és de riure una estona el meu consell és escoltar «Nadie sale nada», la versió confinada del programa de ràdio «Nadie sabe nada» en què intervé el magistral humorista de Cardona Berto Romero. Se?n fot de si mateix amb tanta incisivitat que després té carta blanca per riure?s també dels altres. Aquest pas previ, el de riure?s d?un mateix, és el que més costa de fer.