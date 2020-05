Fem una 'fake news' en 20 segons?

Pst, pst! Vols que t'expliqui com crear una fake news? És senzill; només tardaràs uns segons a fer-la. No sé a quina ment perversa i recargolada li pot interessar fer-ne córrer -antisocials amargats?, aspirants a bromista sense gràcia?, succedanis de polítics?... tria tu l'adjectiu-, però m'imagino els ulls d'interessat que has posat quan has llegit la primera frase, així que, t'ho ensenyaré.

Obre la notícia del web d'un diari, el que et faci més gràcia. Prem el botó dret del ratolí sobre el titular. Selecciona Inspecciona. A la part dreta del navegador et sortirà una finestra amb tot de codi HTML de la pàgina i, entre tot aquest guirigall, fixa't que t'està esperant, ressaltat en blau, el titular de l'article. Canvia aquest text pel que vulguis i automàticament, a la web, et sortirà el teu titular. Voilà! La teva primera fake, en 20 segons! Fes-li una foto i a córrer per les xarxes. Però, alerta, si refresques la pàgina, tornarà a mostrar la informació original, la bona, la que no pots canviar, la que no se'n va. La que nosaltres, els periodistes, batallem cada dia perquè sigui de veritat. És necessària una reeducació col·lectiva, aprendre a no quedar-nos en la primera imatge, en el primer titular, i arribar a la font. I fer un pas més, estar disposat a pagar un preu. Perquè, fer informació, treballada i contrastada, en un mar de fakes, no és gratis.