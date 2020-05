Paraules i diners

Tots els partits representats a l'Ajuntament de Manresa (ERC, JxManresa, Fem Manresa, PSC i Cs) han imprès la seva signatura en un pla de mesures contra la crisi econòmica i social que està generant la Covid-19, i les magnituds de la qual tot just comencem a poder mesurar. El govern d'ERC i JxCat destaca que només hi ha un precedent de gran acord de consens com el signat a Manresa, el de Barcelona, per bé que caldria precisar que, en molts pobles petits, s'ha arribat al mateix consens sense donar-hi solemnitat. Tant se val, benvinguda sigui la solemnitat quan destaca allò important, i això ho és. Amb tot, convé subratllar que l'acord es produeix entorn d'un document extens però que no concreta prioritats i inversions, i que tampoc no quantifica el total a invertir. Sabem que es preveu dedicar a aquest esforç més d'un milió d'euros, però aquesta és una xifra que s'ha aportat de passada. En realitat, no hi ha diners a sobre la taula. Si n'hi hagués, i calgués decidir on es posen, potser no hi hauria consens. I sense diners, només tenim declaracions. Importants i plausibles, sí, però només declaracions.